ممثلا ليبيا يتفوقان في أولى جولات بطولة الصداقه لقدامى السلة
وستختتم منافسات البطولة التي تحتضنها مدينة المنستير التونسية الثلاثاء المقبل
أخبار ليبيا 24 – خاص
حقق منتخب بنغازى لقدامى كرة السلة الفوز فى افتتاح بطولة الصداقة المغاربية لكرة السلة التى انطلقت أمس الجمعة في مدينة المنستير التونسية .
وحقق منتخب بنغازي الفوز على قدامى قصر هلال بنتيجة 49 مقابل 21 .
وكان فريق ليبيانا طرابلس قد حقق الفوز بانسحاب قدامى النجم الساحلى التونسي من المباراة .
ويشارك فى منافسات البطولة المغاربية خمس فرق هي “منتخب بنغازى، وليبيانا طرابلس، والاتحاد المنستيرى، والنجم الساحلى، وقصر هلال التونسيان” .
وستختتم منافسات البطولة التي تحتضنها مدينة المنستير التونسية الثلاثاء المقبل .