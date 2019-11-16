مقتل آمر سرية الكورنيت بكتيبة الحبلوص

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أعلنت قوات حكومة الوفاق اليوم السبت مقتل آمر سرية “الكورنيت” بالكتيبة 301 (الحلبوص) النقيب صدام أقشيرة أثناء المواجهات مع قوات الجيش الوطني في محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

ووصفت قوات الوفاق النقيب أقشيرة، بأنه أحد أفضل القادة التي كانت تُعول عليهم، مشيرة إلى أن متخرج من الكلية العسكرية ودرس الهندسة العسكرية لمدة خمسة سنوات. وأشار مقربون من النقيب أقريرة، إلى أنه تخرج من الكلية العسكرية في باكستان سنة 2017.