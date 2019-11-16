رسميا الطبال يوقع لصفوف شبيبة القبائل الجزائري

أخبار ليبيا24- خاص

أكد نادي شبيبة القبائل الجزائري، الجمعة، تعاقده مع مهاجم نادي الاتحاد محمد الطبال، حيث قام النادي الجزائري بتقديم اللاعب.

ويعتبر الطبال هو أول لاعب يضمه شبيبة القبائل استعداد للانتقالات الشتوية، ولم يكشف شبيبة القبائل، عن مدة العقد لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن مدته ثلاث سنوات.

يشار إلى أن شبيبة القبائل يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الجزائري مناصفة مع مولودية وهران وشبيبة الساورة، بفارق 4 نقاط خلف مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المتصدرين.