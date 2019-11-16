داخلها جثث لأطفال قصر .. قوات الجيش تعلن العثور على مقبرة جماعية بالعزيزية كان قد تم إبلاغ أهاليهم بأنهم وقعوا في أسر قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني، أن الوحدات العسكرية عثرت على مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية.

الشعبة كشفت ، في بيان لها، اليوم السبت، أن المقبرة دُفن بها عدد من جثث التابعة لقوات الوفاق من بينها جثث لمرتزقة وأيضا ليبيين لم تتعد أعمارهم الثمانية عشر عامًا.

كما وعدت الشعبة بعرض مشاهد مصورة التقطت رفقة الهلال الأحمر، توضح العدد الهائل لجثث الأطفال التي عُثر عليها والتي كانت تقاتل في صفوف قوات الوفاق، وأبلغو أهاليهم بأنهم وقعوا تحت أسر قوات الجيش الوطني .

وكانت شعبة الإعلام الحربي، نشرت يوم الثاني عشر من أكتوبر الماضي، مقطع فيديو مصور لمقبرة جماعية تضم رفات بعض أفراد تنظيم داعش، بمنطقة الهواري جنوب غرب بنغازي.

وذكرت الشعبة، بحسب بيانها المرفق بالمقطع المصور، أن هذه المقبرة الجماعية التي عثر عليها لم تكن الأولى من نوعها؛ فقد سبق وعثرت على عدة مقابر جماعية في منارة بنغازي، ومدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الصابري، وأيضا في العمارات السكنية بمنطقة قنفودة وغيرها .

وأظهرت صور سيلفي لمقاتلين صغار، وهم يحاربون في الخطوط الأمامية في معركة طرابلس، مدى اعتماد المقاتلين في الحرب الدائرة بمحيط الضواحي الجنوبية هناك على شريحة كبيرة من القُصّر، والدفع بهم في أتون نيران القصف المتبادل.

كما أظهرت مقاطع فيديو موالية لقوات حكومة الوفاق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صبية يقودون آليات عسكرية ضخمة على خطوط المواجهة، ويطلقون النيران من مدافع 14.5 بصدور عارية.

ومنذ بدء المعركة العسكرية لـتحرير طرابلس، رصدت قوات الجيش ونشرت صور كثيرة لأطفال يقاتلون في صفوف قوات الوفاق بشكل يخالف المواثيق والأعراف الدولية في الحروب.