خلال ساعات معدودة فقط .. القبض على سوداني غدر بصديقه وحاول الفرار لخارج البلاد

خلال ساعات معدودة فقط .. القبض على سوداني غدر بصديقه وحاول الفرار لخارج البلاد سيتم نشر كامل تفاصيل القضية فور اكتمال التحقيقات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على شخص سوداني الجنسية كان قد ارتكب جريمة قتل داخل ورشة بمنطقة بوهديمة في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن عناصر الإدارة تمكنوا من القبض على الجاني خلال ساعات معدودة من ارتكاب الجريمة .

العرفي لفت إلى أنه تم التحفظ على المجني عليه وهو أيضًا سوداني الجنسية داخل ثلاجة الموتي بمركز بنغازي الطبي، لتسليمه إلى القنصلية السوداني وترحيله لبلاده .

وذكر أن عناصر البحث الجنائي تمكنوا من القبض على الجاني وهو يحاول الفرار ، وقام بتجهيز نفسه للهروب .

وقال العرفي إن الجاني يخضع حاليًا للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر كامل تفاصيل القضية فور اكتمال التحقيقات .