بوخمادة يصدر تعليمات جديدة لشعبة التحريات الخاصة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر القوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة تعليماته لشعبة التحريات الخاصة بضبط المركبات المدنية التي تحمل شعار القوات الخاصة الصاعقة والمركبات المطلية بالطلاء الخاص بقوات الصاعقة .

بوخمادة شدد على ضرورة القبض على أي شخص يحمل تعريف أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، إضافة إلى القبض على أي شخص مدني يرتدي الزي العسكرية.

وتأتي هذه التعليمات بعد كتاب رئيس النيابة العسكرية الموجه لآمر القوات الخاصة بخصوص ضبط أصحاب السوابق المحسوبين على القوات الخاصة .