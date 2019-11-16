بوتين يحذر من خروج مقاتلين موجودين بسوريا إلى ليبيا الرئيس الروسي: غياب السلطة في ليبيا يدفعها نحو الفوضى

أخبار ليبيا 24

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وجود تجمعا كبيرا للمسلحين والإرهابيين بمنطقة إدلب في سوريا، وأنهم سيخرجون من إدلب إلى دول أخرى من بينها ليبيا، محذرا من هذا الخطر، على حد قوله.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة “بريكس” بالعاصمة البرازيلية؛ إن موسكو مازال لديها العديد من المهام في إدلب السورية لأن الكثير من المقاتلين الموجودين هناك يعبرون إلى بلدان أخرى بما فيها ليبيا.

وأشار بوتين، إلى أن غياب السلطة في ليبيا يدفع بالبلاد باتجاه الفوضى رغم عدم وجود تدخل أجنبي مباشر، حسب وصفه.

وكان الرئيس الروسي قد دعا خلال مكالمة هاتفية قبل أيام مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى ضرورة إنهاء القتال في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلن الكرملين الإثنين الماضي.