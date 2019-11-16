بعد فقدانها منذ أكثر من سنة .. البحث الجنائي بنغازي يعثر على فتاة فلسطينية كانت هاربة من منزل أهلها

بعد فقدانها منذ أكثر من سنة .. البحث الجنائي بنغازي يعثر على فتاة فلسطينية كانت هاربة من منزل أهلها المعنية كانت مقيمة عند شخص مصري الجنسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، العثور على فتاة كانت مفقودة منذ أكثر من سنة، موضحة أنها فلسطينية الجنسية، وكانت مقيمة لدى مواطن مصري.

إدارة البحث ذكرت – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي، تمكنوا من العثور على فتاة تدعى “م أ د”، فلسطينية الجنسية، موضحة أنه كان مفتوح محضرًا بفقدانها من ذويها منذ عام 2018م، لدى مركز شرطة أبوعطني منذ أكثر من سنة.

وتابعت أنه تم تحديد مكان تواجد الفتاة، وأنه اتضح أنها مقيمة لدى شخص مصري الجنسية، يدعى “أ – ش”، مُبينة أنه تم تكليف أعضاء التحريات برفقة عنصر نسائي من الإدارة العامة والانتقال إلى مكان تواجدهم، وأنه تم ضبطهم.

الإدارة أضافت أنه بالاستدلال مع الفتاة اعترفت بأنها قامت بالهروب من منزل أهلها منذ أكثر من عام، وأنها مُقيمة عند شخص مصري الجنسية، كونه يوجد بينهم علاقة غير شرعية بينهم، لافتة إلى أن المذكور الثاني اعترف أن المفقودة كانت معه منذ هروبها من أهلها.

واختتمت إدارة البحث الجنائي ببنغازي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة محضر القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.