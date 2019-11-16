انهيار في صفوف الوفاق والكتيبة 166 مشاة تؤكد سقوط أسرى في قبضتها

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سقط عدد من مقاتلي قوات الوفاق اليوم السبت إثر تقدم قوات الجيش الوطني في محور السبيعة جنوبي طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية الشاملة لتحرير العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة 166مشاة إنها نجحت في تدمير الخطوط الدفاعية لقوات الوفاق في نقاط متقدمة، مما أدى ذلك أسر مجموعة من المرتزقة التابعين لها، كما قامت بغنم عددٍ من الآليات والذخائر.

ويأتي ذلك فيما ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات من الجيش أسرت تسعة مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية أثناء قتالهم في صفوف قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. وقالت الشعبة، إن الأسرى جرى تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى بنغازي.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد ذكر أن قوات الجيش نفذت يوم الجمعة العديد من العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس.

وأفاد المسماري، أن سلاح الجو شن غارات جوية على ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرقي العاصمة.

وأكد المسماري، أن ضربات سلاح الجو كانت دقيقة للغاية وأسفرت عن وقوع خسائر فادحة في صفوف قوات الوفاق.