المشري: حفتر قضى على كل الآمال للوصول لحل سلمي بالحوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم رئيس مجلس الدولة الإستشاري، خالد المشري، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بتعطيل المسار السياسي في البلاد، حين قطع الطريق على مؤتمر الحوار الليبي.

المشري قال – في تصريحات لموقع “عربي 21” التابع لجماعة الإخوان المسلمين – إن حفتر قضى على كل الآمال في الوصول إلى حل سلمي بالحوار، حين هاجم طرابلس، ومنع انعقاد الملتقى الجامع.

وأضاف حفتر لن يكون جزءا في أي حل سياسي، كونه عطل المسار السياسي في البلاد، لأنه قضى على كل الآمال في الوصول إلى حل سلمي بالحوار، حسب وصفه .

وطرح المشري في أكتوبر الماضي مبادرة مكونة من خمس مسارات، أولها المسار الدستوري، بحيث يتم إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة وهو الباب الثالث من مشروع الدستور الخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.