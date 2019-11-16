القبض على تسع مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية بمحور السبيعه

سيتم تسليمهم إلى جهات الاختصاص في مدينة بنغازي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بقيادة الجيش الوطني أن الوحدات العسكرية بالقوات تقوم بتدمير الخطوط الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة بمحور السبيعه .

الشعبة أوضحت في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الخطوة جاءت بعد الاشتباكات العنيفة والتي أدت إلى تراجع قوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

وذكرت أن وحدات الجيش تمكنت من أسر تسع مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي .

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