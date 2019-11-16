الشاطر : صمت السراج عن ما يحدث في طرابلس “خيانة للوطن”

ماذا قال الشاطر للسراج عن المعارك في طرابلس ؟

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، باتخاذ قرارات ضد العدوان على الشعب الليبي بطرابلس، حسب وصفه .

الشاطر وجه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حديثه للسراج الذي قال إنه متقلد مناصب رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، مطالباً إياه بالخروج عن صمته بالحديث للشعب عن مجريات حرب العدوان .

وتساءل عضو مجلس الدولة الاستشاري، قائلا ” القرارات الحاسمة لماذا لم يتخذها؟ هل هو يدير معركة خاصة به أم معركة تهم ليبيا، معتبراً أن الصمت مشروع خيانة.

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