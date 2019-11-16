الزوي يكشف حجم القوات الخاصة الموجودة في محاور طرابلس أكثر من سرية قتالية للصاعقة تشارك في عملية تحرير طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، اليوم السبت، عن حجم قوات الصاعقة المتمركزة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشار الزوي، في تدوينة على فيسبوك، إلى وجود العديد من السرايا القتالية التابعة لعدد من الكتائب التابعة للقوات الخاصة المشاركة ضمن وحدات الجيش الوطني في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

وقال الزوي، إن السرايا الموجودة التابعة للقوات الخاصة بمحاور طرابلس، هي الكتيبة الأولى صاعقة وتمثلها عدد 3 سرايا والكتيبة 36 وتمثلها سرية واحدة ومدرسة الصاعقة والمظلات وتمثلها سريتان، كما توجد الكتيبة 15 صاعقة وتمثلها سرية واحدة والكتيبة 21 صاعقة وتمثلها سريتان والكتيبة 17 صاعقة وتمثلها سريه واحدة.

وذكر الزوي، أن القوات الخاصة وبتعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني، أرسلت يوم الجمعة سريتان إلى محاور القتال، مشيرًا إلى أن السريتين وصلتا إلى (المكان المعلوم) وستباشر مهامهما فور استلامهما للمهمة.