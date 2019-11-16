الرئاسي يطالب بالتحقيق في اقتحام مقر شركة الاتصالات القابضة بطرابلس رئيس الاتصالات القابضة يشكو السراج باقتحام مقر الشركة والاعتداء عليه

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طالب مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من مكتبي النائب العام ووزارة الداخلية؛ بالتحقيق ومحاسبة المتورطين في اقتحام مقر شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بمنطقة أبوستة بطرابلس.

وجاءت هذه المطالبة على خلفية تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب، شكوى إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باقتحام مقرهم والاعتداء على رئيسها وتقييده يوما كاملا على يد مجموعة مسلحة ادعت تبعيتها لقوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وطالب قرقاب المجلس الرئاسي، بالتدخل لحماية الشركة والعاملين بها وحفظ أموال الشركة بالمصارف والتي تعتبر من مقدرات البلاد، حسب نص الخطاب.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إحدى مؤسسات الدولة لاعتداء بطرابلس من قبل مجموعات مسلحة، حيث شهدت العاصمة العديد من الأحداث المشابهة بسبب غياب المؤسسات الأمنية والأمن وانتشار المجموعات الخارجة عن القانون.