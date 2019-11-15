مركز بنغازي الطبي يحتضن ندوة عن الفشل الكلوي الحاد

أخبار ليبيا24– خاص

استقبلت القاعة الرئيسية لمركز بنغازي الطبي أمس الأربعاء ندوة علمية تناولت أهم الجوانب السريرية للفشل الكلوي الحاد .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور محمد الزوي تحدثنا بشكل موسع عن التطورات التي حدثت في تشخيص الفشل الكلوي على مدى السنوات الماضية.

وتابع رئيس اللجنة التحضيرية للندوة :”تطرقنا من خلال الندوة عن كيفية الوقاية من هذا المرض.

وأشار إلى أنه تم أيضًا التطرق لعدد من المواضيع التي تهم أطباء قسم العناية بحيث تقلل من نسبة الفشل الكلوي أو علاجه سواء بالطرق التقليدية أو التدخل بأجهزة الغسيل.

من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة باكستر في ليبيا عادل محسن إن الندوة الطبية كانت بمشاركة اللجنة العلمية في مركز بنغازي الطبي مع قسم الكلى في المركز وقسم العناية الفائقة وتحت إشراف الجمعية الليبية لطب الكلى.

وأوضح محسن في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الندوة نظمت لضمان جودة الخدمات المقدمة لمرضى الكلى داخل جميع المستشفيات والعيادات في مدن ليبيا.

واشار المدير الإقليمي إلى أن المشاركة كانت لعدد كبير من الأطباء والأخصائيين من مدن مختلفة في الشرق الليبي.