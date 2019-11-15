عماري زايد يتفق مع لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم على وضع خطة عمل

عماري زايد يتفق مع لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم على وضع خطة عمل

أخبار ليبيا24

اتفق وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني المكلف محمد عماري زايد مع لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم على وضع خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوات التي ستتخذها ومراحلها الزمنية.

وتم خلال الاجتماع أمس الخميس مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي على أن تكون إعادة الهيكلة ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية ، وأوضاع الموظفين.

ونص قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي، على تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.