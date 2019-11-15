بعد تلقيه العلاج..منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية تطلق قط بريًا

بعد تلقيه العلاج..منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية تطلق قط بريًا علق في فخ لأحد الصيادين الخاص بطيور السمان

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية اليوم الجمعة عن إطلاق قط بري في محمية المنظمة بعد علاجه من آثار وقوعه في فخ.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أحد القط علق في فخ لأحد الصيادين الخاص بطيور السمان بمايعرف (ملطاش).

وأشارت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية إلى أن الصياد أرسل القط للمنظمة ما يدل على حرصه ووعيه.

ودعت المنظمة الصيادين أن يقتدوا بمثل هذا الشخص الذي لم يقتل هذا الحيوان وآثر إطلاق سراحه ليعود لموطنه في الطبيعة.