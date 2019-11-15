المسماري: القوات المسلحة نفذت عمليات برية وجوية ضد مواقع قوات الوفاق في محيط طرابلس غارات جوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة

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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة نفذت مساء اليوم الجمعة عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع و تمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري أن سلاح الجو نفذ عدد من الغارات الجوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة وكانت ضربات دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف قوات الوفاق.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن طائرات سلاح الجو لازالت في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو.

وطمأن المسماري الشعب الليبي أن القوات المسلحة تتقدم على قوات الوفاق في كافة قواطع العمليات كما تتقدم عليها معنويا وماديا بعد استنزافها طيلة الفترة الماضية.