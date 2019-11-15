إيطاليا تعلن عن اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا الشهر المقبل وزير الخارجية الإيطالي: هدفنا هو تحقيق الاستقرار في ليبيا

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن عقد اجتماع قريب لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي تنظمه الخارجية الإيطالية سنويا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه من المقرر أن يقام منتدى الحوار المتوسطي هذا العام خلال الخامس إلى السابع من شهر ديسمبر المقبل.

خلال حديثه عن مواجهة الأزمة الليبية، أكد دي مايو خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، أنه هدفهم هو تحقيق الاستقرار في البلاد، على حد قوله.

وأوضح دي مايو، أن العمل الإيطالي يجري على خطين رئيسيين هما: “تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام غسان سلامة”، بحسب ما نشرت (آكي).

وترأست روما وباريس بأكتوبر الماضي اجتماعا دعوا إليه من أجل ليبيا في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصا في ختامه خلال بيان صادر عنهما وحدهما، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، واستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمرات باريس وباليرمو وأبوظبي.