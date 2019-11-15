أمريكا تدعو إلى إنهاء الهجوم على طرابلس، وتتهم روسيا باستغلال الصراع

أمريكا تدعو إلى إنهاء الهجوم على طرابلس، وتتهم روسيا باستغلال الصراع الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق يطلقان حوارًا أمريكيًا - ليبيًا

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، عقب لقائها وفدا من حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء الماضي بواشنطن، القوات المسلحة الليبية إلى إنهاء هجومها على طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان مشترك أمس حول الحوار الأمني الأمريكي – الليبي، إن إيقاف الهجوم على طرابلس سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين أمريكا وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرّر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وأكد الوفد الأمريكي، في سياق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي.

وقد أطلقت الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الثلاثاء الماضي، حوارًا أمريكيًا – ليبيًا في العاصمة واشنطن.

من جانبه، أعرب وفد حكومة الوفاق الوطني، عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين، وفق نص البيان ذاته.