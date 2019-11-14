نادي الهلال يرفع شعار ليبيا بلاد السلام والخير

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رفع نادي الهلال في بنغازي اليوم الخميس شعار (ليبيا بلاد السلام والخير) وذلك بعد استقباله يوم الأربعاء فريق جورماهيا الكيني لخوض لقاء ودي يوم السبت المقبل.

وقال النادي، “سنواجه الحرب والإرهاب بالرياضة وبكرة القدم، وسنرسل رسالة للعالم بأن ليبيا هي بلد الأمان والسلام والخير”. وأضاف، “حتما ستمر الأزمة وسننتصر”.

ودعا نادي الهلال الإعلاميين والصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وذلك يوم غد الجمعة في تمام السابعة مساء بفندق تيبستي.

وصل يوم الأربعاء فريق جورماهيا الكيني إلى بنغازي بعد تلقيهم دعوة من نادي الهلال لإجراء لقاء ودي بملعب شهداء بنينا، وذلك عند الساعة عند الساعة الخامسة مساءً وبحضور الجمهور.

ويعول فريق الهلال على هذه المقابلة الودية إلى فك الحظر المفروض على الملاعب الليبية، منذ عدة سنوات، ولإرسال رسالة إلى الاتحادين العربي والأفريقي بأن مدينة بنغازي تستطيع استقبال المباريات الدولية.