موغريني تطالب بتفعيل عملية صوفيا قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن أملها أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق يؤمن عودة عملية صوفيا البحرية بمياه البحر المتوسط لكامل فعاليتها.

موغيريني خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد اختتام اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية الثلاثاء في بروكسل وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أكدت على ضرورة تفعيل العملية وإعادة نشر السفن التابعة لها.

ونوّهت إلى وجود تقدم في المناقشات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بآليات الانزال في هذه العملية البحرية التي كان الاتحاد أطلقها من أجل التعامل مع تحدي الهجرة في المتوسط عام 2015 خاصة لجهة تفكيك شبكات تهريب البشر.

وأضافت موغيريني:”أقول دائماً أن عملية صوفيا بدون سفن لا تستطيع القيام بالمهام الموكلة لها”، مؤكدةً على ضرورة التعجيل بإعادة تفعيل كل أنشطة العملية، قائلةً:” نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة يؤدي لإعادة القوارب التابعة لصوفيا إلى البحر”.