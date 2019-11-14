مواصلات الوفاق تستنكر بدء تطبيق قرار تعليق حركة الطيران الصادر عن المؤقتة هبوط طائرة للخطوط الليبية قاصدة الأردن في مطار بنينا تطبيقًا لقرار تعليق الرحلات الدولية

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استنكرت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق قيام مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة بتطبيق تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية بغرب ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن مصلحة الطيران بالحكومة المؤقتة أجبرت طائرة الخطوط الليبية القادمة من طرابلس في اتجاه الأردن على الهبوط بمطار بنينا.

واعتبرت الوزارة، أن هذا التصرف غير مهني ويتنافى مع شروط وقوانين الطيران المدني الدولي وشروط الأمن والسلامة.

وقالت، إن هذا القرار ترتب عليه التأخير في الرحلة والزيادة من معاناة المواطن الليبي، خاصة وأن معظم الركاب من كبار السن والمرضى، إضافة إلى زيادة في التكاليف الإضافية للشركة الناقلة.

وكانت الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة قد أرجعت في بيان يوم الأربعاء أسباب تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الدولية القاصدة ليبيا والمغادرة منها عبر مطاري معيتيقة ومصراتة، وإلزامها بالهبوط إلى مطار بنينا، إلى قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق بمنع عد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة إلى مطار بنينا.

وأشارت الهيئة، في رسالة موجهة إلى مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، إلى أن هذا القرار اتخذ لسلامة المواطنين والشركات الناقلة على حد سواء.

واستنكرت الهيئة قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق (لم تسمها) بمنع عدد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة مطار بنينا الدولي وطبرق الدولي والأبرق الدولي والقادمة من مطارات تونس والأردن ومصر. وقالت، إن تلك السلطات تحججت بأن منع صعود الركاب جاء لدواعي أمنية.

وأضافت الهيئة، أنه لم يكن أمامها إلا خيار الرد على هذا الإجراء إلا بتعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات وإغلاق المجال الجوي.

وكانت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها ستلزم اعتبارًا من اليوم الخميس جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، بالهبوط في مطار بنينا الدولي، لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات.