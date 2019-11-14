مؤسسة النفط تدشن مشروعات تنموية بعدد من البلديات تسليم 20 فصلًا لبلدية أوباري وبناء مدرسة في اجخرة

أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها سلّمت بلدية أوباري 20 فصلا دراسيا بالتعاون مع مجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول وأو أم في وتوتال وإكوينور، والمعروفة “بائتلاف ريبسول”.

وأوضحت المؤسسة، أن الفصول، التي يتسع الواحد منها 30 طالبًا، وزعت على أربعة مدارس مختلفة، وهي مدرسة القرضابية، ومدرسة الديسة، ومدرسة عقبة بن نافع، ومدرسة الحطية، وذلك بمعدّل خمسة فصول لكلّ مدرسة.

وأفادت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه بقطاع التعليم في ليبيا، وحرصها المتواصل على دعم المناطق المجاورة لعملياتها.

وفي إطار المشاركة بالتنمية المستدامة، قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال الأسبوع الماضي بتدشين مشاريع تنمية في منطقة الواحات، من ضمنها استكمال مدرسة لما يقارب 300 طالب ببلدية اجخرة، ووضع حجر الأساس لمشروع انشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وأجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.

وقالت المؤسسة، إن تدشين المشاريع تزامن مع استكمال أشغال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية أجدابيا، وهو مشروع قامت المؤسسة بتمويله والإشراف عليه استجابة للنداءات التي تقدّم بها رؤساء المجالس البلدية بكل من جالو وأوجلة واجخرة، وذلك نظرا للحالة المتردية التي كان عليها الطريق، ولما كان يشكّله من خطر على حياة المواطنين.