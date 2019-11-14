لتوفير قاطرة وقوارب .. “بن شتوان” يلتقي بمجلس إدارة الشركة العامة للقطر والإنقاذ حتى تتمكن الشركة من أداء عملها بميناء الحريقة النفطي بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان” برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية عبد السلام الناجي، رفقة عضو مجلس الإدارة ومدير مكتب بنغازي ومدير إدارة العمليات.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء مناقشة الصعوبات التي تواجه شركة القطر والإنقاذ في عملياتها بميناء الحريقة النفطي بطبرق.

كما تناول الاجتماع توفير أسطول جديد من شركة الخليج العربي للنفط للشركة العامة للقطر والإنقاذ، مكون من قاطرة وقوارب جديدة، حتى تتمكن من أداء عملها بميناء الحريقة النفطي بطبرق على الوجه المطلوب.

يشار أن الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية يربطها عقد خدمي لإدخال النواقل النفطية إلى رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق وتقوم بعملية الرسو وإخراج النواقل إلى منطقة المخطاف كما تقوم الشركة بنفس العمل للناقلات التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.