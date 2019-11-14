لتبعيته لحكومة الوفاق.. عدل المؤقتة ببنغازي يحذر من التعامل مع “الصقوري” عدم قبول أي مخاطبات لا تحمل أختام أو شعار الوزارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس فرع وزارة العدل بنغازي، التابعة للحكومة المؤقتة، صلاح الصادق، من مدير مديرية منفذ مطار بنينا الدولي، عدم التعامل مع أحمد الصقوري، وعدم قبول أي مخاطبات لا تحمل أختام أو شعار وزارة العدل بالحكومة المؤقتة.

الصادق ذكر في خطابه الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام “أحمد عثمان الصقوري”، بمخاطبة عدة جهات إدارية وأمنية بمدينة بنغازي بصفة وختم رئيس فرع وزارة العدل بنغازي، موضحًا أن ذلك يخالف الحقيقة والواقع، وأنه لا صفة له فيما يدعيه طبقًا لقررا وزير العدل بالحكومة المؤقتة، رقم “8” لسنة 2016م، بتكليف صلاح مصطفى الصادق لفرع وزارة العدل، وعملاً بمنشور رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، بعدم التعامل مع من يتبعون حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

واختتم: “لذلك نأمل منكم التعميم على كافة الجهات الإدارية والأمنية بمطار بنينا الدولي، بعدم التعامل مع أحمد عثمان الصقوري، وعدم قبول أي مخاطبات لا تحمل أختام أو شعار وزارة العدل بالحكومة المؤقتة”.