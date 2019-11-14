قوات الوفاق تحول حي الزهور لمنطقة عسكرية

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الخميس إن قوات الوفاق تقوم بقصف حي الزهور بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس لإجبار المواطنين على الخروج من منازلهم بهدف تحويل الحي إلى منطقة عمليات عسكرية.

وقال المركز، “إن بعد رفض الأهالي في حي الزهور بطرابلس الخروج من بيوتهم استهدف الحي بقذائف هاون من قبل الميليشيات لإجبارهم على المغادرة”.

وبدأ أهالي حي الزهور بمنطقة صلاح الدين بطرابلس يوم الثلاثاء بإخلاء منازلهم بعد تلقيهم أوامر من قبل الجماعات المسلحة لحكومة الوفاق.

وأظهرت صور اطلعت عليها أخبا ليبيا 24 قيام الأهالي بالنزوح إلى خارج الحي، حيث قاموا بنقل أغراضهم بواسطة سيارات نقل صغيرة خوفًا من تعرض منازلهم للسرقة بعد الإخلاء.

ويأتي هذا النزوح القسري في ظل تزايد الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.