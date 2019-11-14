غيابات بارزة تضرب تونس قبل مواجهة منتخبنا وستلعب تونس المواجهة في ظل غياب عدة لاعبين بارزين

أخبار ليبيا 24 – خاص

سيخوض منتخبنا الوطني مواجهة صعبة أمام تونس، في بداية مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم.

حيث يستضيف المباراة الجمعة المقبل على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية.

وستلعب تونس المواجهة في ظل غياب عدة لاعبين بارزين حيث يفتقد لجهود نعيم السليتي، وغيلان الشعلالي، والظهير الأيمن وجدي كشريدة؛ بسبب الإصابة، بينما سيغيب المدافع ديلان برون عن المعسكر دون أسباب محدده .

وسيقود المنتخب الليبي المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي يعرف منتخب بلاده جيدا .

وحول مواجهة البنزرتي لتونس، قال مدرب تونس منذر الكبير: في تصريحات صحفية “البنزرتي يعرف المنتخب تونس جيدا ونحن نعرفه أيضًا المنتخبان كتاب مفتوح لبعضهما ونحن جاهزون للمباراة ونسعى لتحقيق الفوز في بداية التصفيات ونطمح لتصدر المجموعة”.