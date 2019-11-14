عقيلة صالح يعلن إنهاء حالة النفير بالمناطق المحررة والآمنة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح، اليوم الخميس، قرار يقضي بتعديل حالة النفير والتعبئة العامة.

ونص القرار، بإنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة الأمنة، واستمرارها في مناطق العمليات العسكرية الممتدة من سرت شرقاً وحتى رأس جدير غرباً امتداداً إلى الجنوب الغربي.

وذكر عقيلة صالح، أن هذا القرار صدر بناء على كتاب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المؤرخ في 26 أكتوبر الماضي، بشأن إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في الأول من شهر يوليو الماضي حالة النفير والتعبئة العامة في ليبيا، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.