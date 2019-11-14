ردًا على الطيران المدني في المؤقتة..مواصلات الوفاق توقف الرحلات عبر أجواء المنطقة الشرقية

ردًا على الطيران المدني في المؤقتة..مواصلات الوفاق توقف الرحلات عبر أجواء المنطقة الشرقية ستلزم جميع الرحلات الهبوط في مطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات

أخبار ليبيا24

كشف وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات اليوم الخميس أنهم أصدروا أوامرهم بإيقاف جميع الرحلات التي تمر عبر أجواء المنطقة الشرقية.

وأضاف أبوشكيوات بحسب قناة “ليبيا الأحرار” أنهم في انتظار موافقة السلطات المصرية باستخدام أجواء البحر المتوسط بدلا من المرور فوق مطار بنينا.

وكانت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها ستلزم اعتبارًا من اليوم الخميس جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، بالهبوط في مطار بنينا الدولي، لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات.

وأرجعت الهيئة العامة للمواصلات في بيان يوم الأربعاء أسباب تعليق حركة الطيران الدولية إلى قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق بمنع عدد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة إلى مطار بنينا.

وأشارت الهيئة، في رسالة موجهة إلى مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، إلى أن هذا القرار اتخذ لسلامة المواطنين والشركات الناقلة على حد سواء.

واستنكرت الهيئة قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق بمنع عدد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة مطار بنينا الدولي وطبرق الدولي والأبرق الدولي والقادمة من مطارات تونس والأردن ومصر.

وأكدت الهيئة العامة للمواصلات أن تلك السلطات تحججت بأن منع صعود الركاب جاء لدواعي أمنية.

وأضافت الهيئة، أنه لم يكن أمامها إلا خيار الرد على هذا الإجراء إلا بتعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات وإغلاق المجال الجوي.

واستنكرت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق قيام مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة بتطبيق تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية بغرب ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن مصلحة الطيران بالحكومة المؤقتة أجبرت طائرة الخطوط الليبية القادمة من طرابلس في اتجاه الأردن على الهبوط بمطار بنينا.

واعتبرت الوزارة، أن هذا التصرف غير مهني ويتنافى مع شروط وقوانين الطيران المدني الدولي وشروط الأمن والسلامة.

وقالت، إن هذا القرار ترتب عليه التأخير في الرحلة والزيادة من معاناة المواطن الليبي، خاصة وأن معظم الركاب من كبار السن والمرضى، إضافة إلى زيادة في التكاليف الإضافية للشركة الناقلة.