“جورماهيا” الكيني يصل لبنغازي لمواجهة الهلال وديا

في خطوة لرفع الحظر على ملاعب ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل الى مدينة بنغازي مساء أمس الأربعاء فريق “جورماهيا” الكيني وذلك لمواجهة فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وديا يوم السبت المقبل .

وكان في استقبال الفريق الكيني عدد من الشخصيات الاعتبارية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وشخصيات رياضية من مدينة بنغازي . 

وكانت إدارة نادي الهلال قد وجهت الدعوة للفريق الكيني للحضور لبنغازي في إطار تحضيرات الهلال للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى خطوة لرفع الحظر على ملاعب ليبيا .

ويعتبر “جورماهي”ا الكيني واحد من الأندية المعروفه في الكرة الأفريقية حيث سبق وأن توج بلقب كاس الكؤوس الأفريقية، إضافة للفوز بعدد كبير من البطولات المحلية في كينيا .

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