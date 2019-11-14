“جورماهيا” الكيني يصل لبنغازي لمواجهة الهلال وديا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل الى مدينة بنغازي مساء أمس الأربعاء فريق “جورماهيا” الكيني وذلك لمواجهة فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وديا يوم السبت المقبل .

وكان في استقبال الفريق الكيني عدد من الشخصيات الاعتبارية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وشخصيات رياضية من مدينة بنغازي .

وكانت إدارة نادي الهلال قد وجهت الدعوة للفريق الكيني للحضور لبنغازي في إطار تحضيرات الهلال للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى خطوة لرفع الحظر على ملاعب ليبيا .

ويعتبر “جورماهي”ا الكيني واحد من الأندية المعروفه في الكرة الأفريقية حيث سبق وأن توج بلقب كاس الكؤوس الأفريقية، إضافة للفوز بعدد كبير من البطولات المحلية في كينيا .