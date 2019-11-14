أعطال متكررة بمنظومة جوازات منفذ راس جدير

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قال المتحدث الرسمي باسم منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، حافظ معمر، اليوم الخميس، إن منظومة جوازات المنفذ تعطلت للمرة الخامسة خلال فترة لا تتجاوز أسبوع، وذلك منذ إعادة فتح المعبرة من الجانب الليبي.

وأعرب معمر في تدوينة على فيسبوك عن استغرابه من هذا الأمر، داعيًا الجهات المختصة بمتابعة هذا الأمر ومعالجته على وجه السرعة. وأشار معمر، إلى أن الأعطال مصدرها الرئيسي في طرابلس، ولا علاقة له بعمل المنظومة في المنفذ.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق يوم الخميس الماضي إعادة فتح منفذ راس جدير الحدودي مع تونس، بتعليمات من قبل الوزير المفوض، فتحي باشاغا، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاقه من قبل الجانب الليبي، احتجاجًا على سوء معاملة المسافرين الليبيين من قبل الجانب التونسي.