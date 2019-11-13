مؤكدًا عدم توقف المعركة بطرابلس .. المسماري : مليشيات الوفاق في مأزق حقيقي

مؤكدًا عدم توقف المعركة بطرابلس .. المسماري : مليشيات الوفاق في مأزق حقيقي القيادة قدمت الأدلة التي تثبت وجود المطلوبين دولياً في صفوف قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فايز السراج، في مأزق حقيقي، وإن المليشيات من سمحت له بدخول طرابلس، فكانت أول خطوة اتخذها شرعنة وجودها على خلاف اتفاق الصخيرات.

المسماري أضاف ، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن انهيار العدو بدا واضحًا، فهناك انهيار كبير في صفوف قوات الوفاق بدليل خروج عدد كبير منهم خارج ليبيا .

وأوضح أن المعركة في طرابلس مستمرة ولن تتوقف، وأن قيادة الجيش أكدت للمجتمع الدولي أنها تفصل بشكل تام بين الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المصنفين دوليا وليس فقط محليًا، وما بين الحوار السياسي، مضيفًا أنهم يتمسكون باستكمال المعركة ضد الجماعات الإرهابية والخارجة على القانون التي عاثت في الأرض فسادا .

وأشار المسماري إلى أن القوات قدمت الأدلة الكافية التي تثبت وجود الإرهابيين والمطلوبين دولياً ومحلياً في صفوف قوات حكومة الوفاق، والتي قدمت لهم أموالا بمليارات الدولارات.

وكان المسلحة قد كشف أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوي على قاعدة القرضابية في سرت.

وأضاف أن سلاح الجو تمكن من تدمير غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة بعد رصد الأهداف من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

وأوضح الناطق الرسمي أنه تم أيضًا استهداف بعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.