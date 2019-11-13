لافتًا لضرورة توافق دولي .. سلامة: التوافق الليبي لن يتم بسهولة مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي في مؤتمر برلين المقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة، دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين.

سلامة أوضح – خلال استضافته في برنامج زوايا الأحداث على القناة الإذاعية الأولى بالجزائر – أن التوافق الليبي لن يتم بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف.

وندد بعدم قدرة مجلس الأمن على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، موكدًا أنه وصل إلى حالة العقم والعجز عن مواجهة ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي فشل بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار حول القضية.

وتساءل المبعوث الأممي، حول عدم دعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين، مثمنا دورها في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية، والتي تدفع جراءها تكلفة باهظة أمنيا وماليا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين، وأن الجديد في مؤتمر برلين هو التنسيق بين مجموعة «5 + 5»، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيطاليا والإمارات ومصر وتركيا، علاوة على ألمانيا.