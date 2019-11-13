الوطنية للنفط تسجّل ارتفاعا في إيرادات شهر أكتوبر من النفط والغاز

الوطنية للنفط تسجّل ارتفاعا في إيرادات شهر أكتوبر من النفط والغاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ إيرادات شهر أكتوبر 2019 قد بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع قدره 381 مليون دولار أمريكي 21 % مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :” على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج”.

وأضاف صنع الله :”هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، و استمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية”.

وتتضمن إيرادات شهر أكتوبر 2019 عائدات مبيعات شحنات تم تصديرها في شهر سبتمبر وتحصيلها في شهر أكتوبر.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط حرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018.