المسماري: مقاتلات سلاح الجو تستهدف غرفة عمليات عسكرية في قاعدة القرضابية سرت تم أيضًا استهداف بعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الأربعاء أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوي على قاعدة القرضابية في سرت.

وأضاف المسماري سلاح الجو تمكن من تدمير غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة بعد رصد الأهداف من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

وأوضح الناطق الرسمي أنه تم أيضًا استهداف بعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

وأكد المسماري أن مقاتلات سلاح الجو نفذت مهامها بكل دقة مما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد.

وأفاد الناطق الرسمي أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات وحرمان المجموعات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها.

وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلاً ونهاراً.

وذكر المسماري أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبة 100٪ وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.