الحاسي يطالب وزارة التعليم بالمؤقتة بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية الأخير لمعالجة المشاكل ضرورة الرد على جميع الملاحظات الواردة من الرقابة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة عبد السلام الحاسي اجتماع موسع اليوم الأربعاء بمكتبه ضم كلًا من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات الكابتن محمد علي عبدالقادر ، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات .

وتناول الاجتماع مناقشة بعض المواضيع بقطاع التعليم والخاصة ببداية العام الدراسي وتوفير الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مطالبة المعلمين بتحسين مرتباتهم .

واستعرض رئيس الهيئة أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة, وضرورة قيام وزارة التعليم بالرد على تلك الملاحظات ومعالجتها.

وناقش المجتمعون المشاكل التي تمر بها الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي، ومدى تأثير هذه المشاكل على عمل ميناء بنغازي، مما يؤثر على عمل الميناء باعتباره شريان مهم لتزويد المنطقة الشرقية بالسلع .

كما قام رئيس الهيئة باستعراض الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة على أداء الشركة والميناء .

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الهيئة العامة للمواصلات بمعالجة هذه المشاكل، نظراً لما يشكله الميناء من أهمية لتوفير احتياجات المواطن، ووضع حلول عاجلة لتفادي أي مشاكل من شأنها أن تؤثر على أداء شركة الموانئ وميناء بنغازي.

ومن جهته، قام عبد السلام الحاسي باستعراض الخطوات التي قامت بها لمعالجة تلك المشاكل، وسوف يتم الرد على جميع الملاحظات الواردة من الرقابة الإدارية .