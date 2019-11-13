الاتّحاد اللّيبي للمنظّمات البيئيّة يحذّر من جلب محارق لغرض التّخلص من النّفايات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حذر رئيس الاتحاد الليبي للمنظمات البيئية المهندس صلاح بالخير، من الآثار السلبية التي ستنجم عن استخدام محارق لغرض التخلص من النفايات .

بالخير قال في تصريحات صحفية إن هذا الأسلوب يعد من الأساليب غير الصديقة للبيئة، و قد تم حظرها في عديد من دول العالم، معللا ذلك بارتباطها بانتشار الأمراض السرطانية ومسؤوليتها عن وفاة حالات كثيرة نتيجة تلوث الهواء بمركبات و انبعاثات ضارة تنتجها عمليات الحرق هذه.

وأضاف من منطلق مسؤوليتنا كاتحاد ليبي للمنظمات البيئية، فقد خاطبنا وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة و كل الجهات الرقابية والمسؤولة عن سلامة المواطن والبيئة بشكل رسمي، ونبهنا إلى خطورة ما تسعى إليه بعض البلديات لجلب محارق لغرض التخلص من نفاياتها، معتقدة أن في ذلك أنها تقلل من مستويات التلوث وتساهم في إنهاء أو الحد من أزمة تكدس القمامة وسوء إدارة النفايات التي تعاني منها عديد البلديات منها بلدية طرابلس الكبرى .

رئيس الاتحاد الليبي للمنظمات البيئية أكد أن الطريقة الصحيحة هو انتهاج سياسات الإدارة المتكاملة للنفايات واعتماد الإدارة البيئية الصحيحة و الاستفادة من مكونات النفايات كمورد اقتصادي مهم .

وأوصى الاتحاد الليبي للمنظمات البيئية غير الحكومية، بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي والتنمية المستدامة و المجتمعات المحلية قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص البيئة .