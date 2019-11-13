إصابة عائلة إثر تعرض منزلهم للقصف بعين زارة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن إصابة عائلة مفتاح الصيد نتيجة تعرض منزلهم للقصف بالحي الدبلوماسي بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وأكد الجهاز على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة أطفال من العائلة ريما وعبدالرحمن وعبدالله مفتاح الصيد، وأمهم هدى جمعة أبوزيد، مشيرا إلى أنه جرى إسعافهم عن طريق فِرق الإنقاذ والطوارئ التابعة لجهاز.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الوطني في الجهة المقابلة، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

كما خلف هذا الاقتتال سقوط عشرات الضحايا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المناطق السكنية.