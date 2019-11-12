مصلحة الطّرق والجسور بالمؤقّتة : جسر “وادي الكوف” بحالة جيّدة هذا النوع من الفواصل بالمنشآت الكبيرة للتقليل من الإجهادات المتولدة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكدت مصلحة الطرق والجسور التابعة للهيئة العامة للمواصلات، والنقل بالحكومة المؤقتة أن جسر وادي الكوف بالجبل الأخضر بحالة جيدة و لا توجد به أي تصدعات أو مؤشرات تدل على وجود مشاكل بالجسر .

المصلحة أوضحت، أن الصورة التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي صورة لفاصل التمدد، المعروف علمياً باسم (Expansion joint) والموجود بالجسر .

وقالت أن هذا النوع من الفواصل بالمنشآت الكبيرة للتقليل من الإجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة للتغيرات بدرجات الحرارة.

يشار إلى أن مصلحة الطرق الجسور، قد قامت ـ في وقت سابق ـ بإجراء دراسة فنية لتقييم حالة الجسر ومن خلال الدراسة تبين أن الجسر يحتاج لبعض الصيانة ونحن بصدد التعاقد على تنفيذ هذه الصيانة.