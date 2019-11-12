لرفع القدرة الإنتاجية..تدشين “المرحلة الثانية” من تطوير حقل الفارغ قدرة المحطة وكفاءتها في إنتاج ما يقارب من 150 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إتمام التجارب التشغيلية لمحطة حقل الفارغ “المرحلة الثانية” من قبل شركة الواحة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم يوم الجمعة الانتهاء من مرحلة اختبارات حسن الأداء النهائية بنجاح، موضحة أنه تمّ اختبار تشغيل جميع المعدات السطحية للمحطة ومنظومة تجميع الأنابيب وضواغط إعادة ضخّ الغاز وضواغط شحن الغاز ومنظومات تصفية وتجفيف الغاز ومنظومة التحكم عن بعد وغيرها من المنظومات المساندة.

وأشارت إلى أن الاختبارات أثبتت قدرة المحطة وكفاءتها في إنتاج ما يقارب من 150 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف، إلى جانب إنتاج ما يقارب من 10 الآف برميل من المكثفات في اليوم من سبع آبار.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتمّ ضخّ الغاز عبر انبوب بطول 110 كيلومتر إلى حقل انتصار (103أ) التابع لشركة الزويتينة للنفط، ومنه الى شبكة الساحل بعد أن أكّدت التحاليل المختبرية جودته ومطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.

وذكرت أنه سيتم خلال الأيام القادمة إدخال البئر الثامن ب ب-11 على خط الإنتاج مما سيضيف إنتاج 30 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 5000 برميل من المكثفات يومياً بمجرد الانتهاء من إصلاح عطب التسرب الذي حدث في منظومة صمامات رأس البئر وتنظيف مكونات الغاز المنتج من البئر من الشوائب.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :”بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للغاز بشكل عام، تتمثل أهمية هذا المشروع في تغذية محطات توليد الكهرباء للمساهمة في فك أزمة نقص الكهرباء، إضافة إلى تغذية مصانع الميثانول ومصانع الأسمدة بمرسى البريقة”.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير حقل الفارغ “المرحلة الثانية” قد تعرض للتوقف الاضطراري عدة مرات عقب تدهور الأوضاع الأمنية منذ عام 2011، مما تسبب في مغادرة المقاول للموقع لفترات طويلة عاد بعدها لاستئناف العمل ليتوقف من جديد بعد إعلان المقاول (جي و بي) عن إفلاسه في أواخر عام 2018، الامر الذي تطلّب الدخول في مفاوضات معقدة أسفرت في نهايتها عن اختيار مقاول بديل وافق على استئناف العمل الذي كاد أن يتوقف من جديد بسبب تردّي الاوضاع الأمنية مرة أخرى في أبريل 2019.