لدوافع سياسيّة واجتماعيّة .. مليشيات مصراتة تختطف رئيس قسم الإعلام السّابق بجامعة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اختطاف ميليشيات مصراتة، لرئيس قسم الإعلام سابقًا في جامعة سرت، أحمد السُني، مُعتبرًا أن الحادث يعود إلى دوافع سياسية واجتماعية.

حمزة ذكر في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن أسباب تزايد وتيرة عمليات اختطاف أساتذة بجامعتي الزيتونة وسرت على يد ميلشيات مصراتة، تعود إلى دوافع سياسية واجتماعية.

وتابع أن هناك تزايدًا ملحوظًا في حوادث الاختطاف والاختفاء القسري في الآونة الأخيرة في عدد من المدن الغربية وخاصة العاصمة طرابلس.

وتوقع حمزة، أن حوادث اختطاف أساتذة جامعة الزيتونة وسرت بدوافع سياسية أو على خلفية الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، مشيرًا إلى أن أسلوب المليشيات ليس جديدًا عليهم حيث تم اعتقال من يخالفهم في الرأي.

وكشف مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن عدد المختطفين منذ بداية الاشتباكات في طرابلس بجميع المدن الليبية تجاوز 120 مختطفًا على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، بينما وصل عدد المعتقلين والمحتجزين إلى ألفي شخص في السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للمليشيات، مؤكدًا دعمه للكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وعدم تكرار هذه الممارسات.

وفي ختام حديثه، دعا حمزة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والمحتجزين قسرًا خارج القانون، وإلزام الميليشيات بالامتناع عن ارتكاب هذه التجاوزات باعتبارها ترتقي لجرائم حرب وتخالف القانون الليبي.