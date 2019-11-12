قرعة الكونفيدرالية تضع النصر في المجموعة الثانية

أخبار ليبيا 24

سحبت اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي للعبة (الكونفيدرالية)، التي يشارك فيها فريق النصر الممثل الوحيد لليبيا في البطولات الإفريقية.

ووضعت القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، ممثل ليبيا في المجموعة الثانية إلى جانب بيدفست فيتس من جنوب أفريقيا، وجوليبا المالي، وحوريا كونكاري الغيني.

وسيشارك في هذه البطولة 16 فريقا وزعت على أربع مجموعات، حيث ضمن المجموعة الأولى نواذيبو الموريتاني و رينجرز النيجيري وفريقي المصري وبيراميدز من مصر، فيما سيلعب كلا من نهضة بركان المغربي وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وزاناكو الزامبي وإيساي البنيني في المجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة سان بيدرو (كوت ديفوار حسنية أغادير المغربي وإنيمبا النيجيري وبارادو الجزائري.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور المجموعات للكونفيدرالية بعد تخطيه في دور 32 مكرر، نظيره برولين أف سي الأوغندي عندما تعادل معه ذهابا في مصر بهدفين لكل منهما، وتفوق عليه إيابا في أوغندا بهدفين نظيفين.