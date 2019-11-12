شركة رأس لانوف تستدعي أطقم تشغيل مصنع الإيثيلين
الشركة تطالب العاملين تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
طالبت شركة رأس لانوف للنفط والغاز، أطقم تشغيل قسم الإنتاج بمصنع الإيثيلين، بمباشرة عملهم ابتداء من يوم الأحد الموافق للأول من ديسمبر المقبل .
وجاء ذلك الاستدعاء للبدء في تشغيل مصنع الإيثيلين مطلع العام القادم وفق الخطة الرئيسية المعدة لتشغيل المجمع الصناعي.
وأفادت الشركة ـ في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك ـ أن يوم السبت الموافق لــ (الثلاثين من نوفمبر الجاري)، هو آخر يوم للعمل بنظام المرتب الأساسي في قسم الإنتاج بمصنع الإيثيلين .
الشركة طلبت من العاملين تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم كطاقم تشغيل للمصنع .
وأكدت على جميع المستخدمين العاملين بنظام الوردية، التقيد بوردياتهم التي سيعلن عنها في حينها، منبهة أنها ستلتزم بتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين .