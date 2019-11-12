تعليق العمل بجوازات بنغازي لتعرض موظف للطعن بسكين

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علق فرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي العمل احتجاجًا على تعرض ضابط بالفرع للطعن من قبل أحد الخارجين عن القانون.

ونشر المكتب الإعلامي لجوازات بنغازي، أنه صدرت تعليمات بتوقف التصوير إلى حين إشعار آخر تضامناً مع الرائد خالد العجيلي الذي تعرض للطعن بسكين أثناء يوم تصوير الحالات المستعجلة مساء أمس الإثنين داخل مقر المصلحة.

وأكد المكتب الإعلامي، إنه عمليات تأمين مقرات الجوازات تشوبها كثير من الاختناقات التي تستوجب سرعة حلها كي لا تساهم في تعطيل مصلحه المواطن.