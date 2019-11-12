تضمنت اشتراك فريقين .. طبي طرابلس ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكن فريق طبي ليبي من إجراء عملية جراحية دقيقة، تضمنت اشتراك فريقين من جراحي المخ والأعصاب بقيادة البروفيسور “هشام بن خيال” استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وفريق جراحة الوجه والفكين.

وتمكن هؤلاء الجراحون من استئصال ورم عظم “anterior skull base osteoma” في التجويف الأمامي لقاع الجمجة، وممتد حتى الجيوب الأنفية، وهي منطقة حساسة لاحتوائها على العصبين الشمي والبصري،إضافة لشرايين وأوردة دقيقة.

وقد تم أثناء هذه العملية استئصال كامل للورم مع ترميم لقاع الجمجمة والعظم الجبهي، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات جانبية، وغادر المريض المصحة.

يشار إلى أن الفريق الجراحي، تكون من الجراح أستاذ دكتور هشام بن خيال، ومساعد الجراح الدكتور موفق الأشهب، والدكتور محمد التومي، وكان فريق جراحة الوجه والفكين يضم الجراح الدكتور حمزة الشاوش “أخصائي جراحة الوجه والفكين”، ومساعد الجراح الدكتور هيثم المقرحي، وطبيب التخدير الدكتور زهير مناع، وفنيي التخذير الصيد المزوغي، وعبد الوارث الحريشي، وفني العمليات عصام العباسي.