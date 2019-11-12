تسييري طبرق يغلق أكثر من 20 محل تجاري لمخالفتها للقوانين خلال حملة للتفتيش على محلات في حي الحدائق

أخبار ليبيا24- خاص

أغلق المجلس التسييري لبلدية طبرق أكثر من 20 محل تجاري لمخالفتها للقوانين خلال حملة للتفتيش على محلات في حي الحدائق.

وقال رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ إن التفتيش كان على المحلات التجارية والمخابز بحي الحدائق غرب المدينة بحضور عدد من الجهات الأمنية من الحرس البلدي والشرطة والجيش.

وأكد بوالخطابية أن الإغلاق لهذه المحلات بسبب عدم وجود رخص تجارية، موضحًا أنه أعطى أصحاب المحلات مهلة لاستخراج الرخص اللازمة خلال أسبوع وإلا سيستمر الإغلاق.

وتابع رئيس المجلس :”أما بخصوص المخابز فقد تم ضبط عديد المخالفات من عدم وجود الرخص والشهادات الصحية النظافة وعدم ارتداء الملابس الخاصة كذلك نقص في وزن الرغيف وتم إغلاق عدد من المخابز المخالفة”.

وأشار بوالخطابية إلى أنه تم المرور على محلات الخضروات و المطاعم ومحطات غسيل السيارات وتم ضبط عديد المخالفات.

وذكر أنه سوف يتم الاستمرار في هذه الحملة وستشهد طبرق هذه الحملات في بقية الأحياء وسوف تطبق القوانين من أجل صحة المواطن التي تبقى في مقدمة أولويات البلدية، حسب قوله.