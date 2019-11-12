بعد تكليفه وزيرا للتعليم.. عماري يلغي قرار إيقاف مرتبات عاملين بالوزارة

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ألغى عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، قرار إيقاف مرتبات العاملين بالوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء عماري زايد اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع وزير المالية بالحكومة فرج بومطاري، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وفق ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

واتخذ عماري، عدد من القرارات منها إعفاء موظفين بالوزارة وتكليف أخرين بديلا عنهم، وإيقاف موظفين أخرين وإحالتهم للتحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية التحقق من الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك.

وأكد المجتمعون، على تذليل الصعوبات التي تواجه المعلمين حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم في أجواء مناسبة، والعمل على استئناف العملية التعليمية، مشددين على ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والمالية لتسريع الإجراءات المتعلقة بوزارة التعليم، بشأن توحيد جدول المرتبات للعاملين بالدولة.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي قرارا يقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات، وقررت أيضا إيقاف موظفين عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق.

لكن ديوان المحاسبة، قرر إيقاف العمل بالقرارين إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها، مشيرا إلى أنه لاحظ “عدم الدقة والموضوعية في إعدادهما، وعدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات، أعدت في هذا الشأن، ناهيك بالضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد إليها في إصدار القرارين”.

يذكر أن المجلس الرئاسي قد قرر أمس الإثنين تكليف العضو محمد عماري زايد وزيرا مؤقتا للتعليم إلى حين انتهاء اللجنة المسؤولة من إجراءات الفصل بين التعليم العام والعالي، خلفا للوزير المستقيل عثمان عبدالجليل.