المصراتي آخر الواصلين إلى معسكر المنتخب الليبي بتونس ليبيا تحل ضيفةً على تونس الجمعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن التحاق معظم لاعبي المنتخب الوطني الأول المحترفين بالخارج، بالمعسكر المغلق للمنتخب المقام في مدينة سوسة التونسية.

وكان آخر الواصلين بالمعسكر اللاعب المعتصم المصراتي المحترف ضمن صفوف فريق فيتوريا غماريش البرتغالي، إضافة إلى مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي سند الورفلي الذي دارت شكوكا حول مشاركته بسبب تعرضه لإصابة مع فريقه.

ووصل قبل يومين إلى المعسكر لاعب الترجى التونسي حمدو الهوني، ولاعب اتحاد العاصمة الجزائري مؤيد اللافي، والمدافع علي معتوق لاعب فريق الملعب التونسي وذلك لتعزيز تشكيلة منتخبنا الوطني.

وسيحل المنتخب الليبي ضيفا على نظيره التونسي مساء الجمعة القادمة على أرضية ملعب رادس بتونس العاصمة ضمن ذهاب الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بقيادة طاقم تحكيم مصري، وفي التاسع عشر من الشهر الجاري سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني بملعب المنستير في تونس.

وقد استدعى المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي تولى مهامه حديثا، 28 لاعبا لخوض غمار التصفيات الإفريقية، وسيساعده في هذه المهمة المدرب الوطني أكرم الهمالي.

وسيلعب منتخب فرسان المتوسط في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين إلى نهائيات بطولة الكاميرون.