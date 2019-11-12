المؤقتة تبحث مختنقات العمل بمصلحة الجوازات بشرق ليبيا

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش مع ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومعاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بالمنطقة الشرقية، عميد حمدي العبيدي، الاختناقات التي تعاني منها مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية.

وناقش الاجتماع إمكانية تجهيز مركز للطباعة، حيث أصدر وزير الداخلية بالحكومة تعليماته بالتنفيذ الفوري لهذا المشروع.

وتناول الاجتماع، مشكلة فرع جوازات بنغازي والمشاكل المتكررة به حيث جرى الاتفاق على تكليف دوريات تابعة للبحث الجنائي تتولي المحافظة على النظام والأمن أثناء فترة العمل.

كما وضعت الترتيبات اللازمة لحلحلة كافة الصعوبات التي من شأنها تقديم خدمات أفضل للمواطنين والأجانب المقيمين والتأكيد على افتتاح قسم جوازات الشرطة في القريب العاجل.

وأعلن فرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي اليوم الثلاثاء تعليق العمل احتجاجًا على تعرض ضابط بالفرع للطعن من قبل أحد الخارجين عن القانون.

وقال المكتب الإعلامي لجوازات بنغازي، إن تعليمات صدرت بتوقف التصوير إلى حين إشعار آخر تضامناً مع الرائد خالد العجيلي الذي تعرض للطعن بسكين أثناء يوم تصوير الحالات المستعجلة مساء أمس الإثنين داخل مقر المصلحة.

وأكد المكتب الإعلامي، إنه عمليات تأمين مقرات الجوازات تشوبها كثير من الاختناقات التي تستوجب سرعة حلها كي لا تساهم في تعطيل مصلحه المواطن.